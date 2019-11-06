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      Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает

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      Конфликт "Нафтогаза" с "Газпромом"
      Конфликт "Нафтогаза" с "Газпромом" / Колаж 24 каналу

      Кремль сказал, что нет необходимости торопиться с нормандским форматом до конца года, в очередной раз кинув украинскую сторону. И заявив, что пока нет острой необходимости.

      С одной стороны, это может показаться троллингом Зеленского. Издевательством высшей меры. Ведь президент Украины из кожи вон лезет, чтобы получить эту встречу. Почему – непонятно, но хочет. И каждый раз, когда он делает очередную болезненную уступку, оказывается, что это еще не все. И надо еще. И еще.

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      Но на самом деле это стратегия Кремля. Стратегия, предусматривающая объединение темы войны и мира с темой газовых переговоров, в которых Кремль пока проигрывает. Проигрывает с разгромным счетом. И только лишь кричит из своего логова, что кому он должен, всем прощает и что надо обнулить взаимные требования. То бишь списать $3 млрд долга "Газпрома" перед "Нафтогазом". Списать по-дружески.

      Что хочет сделать Кремль?

      Создать кризисную ситуацию, когда встреча в нормандском формате будет необходима. И договориться там обо всем. Но кризис этот будет не военный, как многие предполагали. А газовый. В начале января Кремль, скорее всего, остановит транзит. И создаст эту кризисную ситуацию. Которая и обусловит срочную необходимость встречи, которой пока, по мнению Кремля, нет. Поскольку причиной кризиса, причиной встречи, будет газовый вопрос, то появится и логика говорить о газе в нормандском формате. Тем более, Франция и Германия будут явно не счастливы из-за того, что транзита нет. Причем накопленных объемов газа хватит для того, чтобы никто не замерз. Но ощущения кризиса и тикающих часов будет самое настоящее.

      Зачем это нужно Кремлю?

      Очень просто. У них очень слабая позиция. И они всегда уступят в чисто экономических переговорах. Нафтогаз требует долгосрочный контракт на транзит и имеет поддержку в этом вопросе со стороны Еврокомиссии. "Северный поток – 2" до 1 января, да и до конца 1-го квартала запустить не удастся, а значит, "Газпрому" рано или поздно придется пойти на условия "Нафтогаза". При этом при наличии транзита не будет никаких проблем с реверсными закупками газа, а значит, и в вопросе продажи газа Украине у "Газпрома" не будет рычага давления еще целых 10 лет. И важно помнить, что сейчас "Нафтогаз" готов покупать газ у "Газпрома", но "Газпром" не хочет продавать. Не желая выполнять решения Стокгольма и выплачивать "Нафтогазу" долг. "Нафтогаз" рано или поздно скачает через суды долг, который уже составляет почти 3 млрд долларов и растет. Уже заморожено множество активов "Газпрома" в Европе. И выхода у "Газпрома" тут нет, платить придется.

      Причем вопрос этого долга – это, скорее, вопрос не денег, не таких и больших для "Газпрома", а именно принципа. Принципиальные питерские пацаны не платят. И все тут. Но в экономической плоскости, в рамках переговоров между "Нафтогазом", "Газпромом" и ЕС у них нет шансов. По всем пунктам. В том числе нет шансов получить такой желаемый короткий контракт.

      Что остается?

      Убрать из переговоров "Нафтогаз". Убрать экономику. И опять "решать политически". Чтобы президенты смешали в кучу обмен пленными и газовые переговоры, вышли на какое-то пакетное решение, которое легко будет продать украинскому населению, показав счастливых пленных, вырванных из российского плена. А всех критиков обвинять в том, что у них нет сердца, раз они не радуются возвращению домой "своих". Повторяя опять манипуляции о том, что люди всегда важнее. Когда в газовые переговоры приходит политика, всегда проигрывает Украина. И только в таком решение "Газпром" может выиграть. Как в 2009 году, когда был подписан контракт Тимошенко-Путина, стоивший Украине очень дорого. Теперь это может быть договор, который предусматривает короткий транзитный контракт, списание долга в $3 млрд в обмен на иллюзорную скидку на стоимость импортируемого газа на год.

      И для этого россиянам надо создать условия кризиса, убедив неопытного президента Украины пойти навстречу пожеланиям Путина. Устроить цейтнот, в котором у опытного игрока всегда больше шансов. Что получит Зеленский взамен, помимо пленных, к примеру? Иллюзию дешевого газа на 1 год, например. Ведь на год "Газпром" может дать скидку, что определит рыночный уровень тарифов на газ и Зеленский сможет прийти к МВФ и сказать, что надо понизить тарифы, ведь рыночная цена упала.

      Попав таким образом навсегда на крючок Путина. Потому что через год позиции Украины будут уже слабыми, транзит в случае успеха Путина в Нормандии пойдет в обход Украины с 2021 года и под дешевый газ Путин сможет получить уже очень много. А повышать тарифы до рыночного уровня уже будет поздно. И, конечно же, в таком формате решения вопросов легко будет получить от Украины и добро на списание долга, обнуления взаимных претензий, как это называют россияне. Чистая победа Путина. Когда он получает все, как сейчас, так и в будущем.

      План Путина ясен. Каков план Украины? Мы знаем позицию "Нафтогаза" и она полностью соответствует интересам Украины. Но какая позиция офиса президента? Пойдут ли они на нормандский шантаж? Понимают ли они, что нельзя смешивать политику и экономику, нельзя одновременно обсуждать войну и газ?

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Статьи Владимир Зеленский Нафтогаз Газпром Нормандский формат Газовый конфликт Владимир Путин
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