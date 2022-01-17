В 2022 году в связи с транзитным договором, "Газпром" может использовать 40 миллиардов кубометров украинских транзитных мощностей. То есть Россия может транзитировать 109 миллионов кубометров голубого топлива ежедневно. Однако не использует эти мощности.

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"Газпром" использует больше половины мощностей

За первые недели января "Газпром" использовал менее половины предложенных мощностей – 53 миллиона кубометра в сутки. Однако Оператор ГТМ предложил компании мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции Суджа было предложено 9,8 млн кубометров в сутки, еще 5,2 млн кубов в сутки — на ГИС Сохрановка. Всех их "Газпром" отклонил.

На этот месяц "Газпром" забронировал 19,3 миллиона кубометров в сутки дополнительных мощностей у Украины, но не использует их. В декабре российская компания не бронировала дополнительных мощностей, однако при необходимости выкупала их на ежедневных аукционах.

Компания EuRoPol Gaz, владеющая частью газопровода "Ямал – Европа", которая составляет 683 километра, предложила 89 миллионов кубометров в сутки. Однако "Газпром" отказался от этого предложения.

Обратите внимание! Отказ "Газпрома" закупать дополнительные транзитные мощности во второй половине 2021 года стал предпосылкой значительного подорожания газа в Европе. Из-за таких действий России запасы голубого топлива в европейских газохранилищах уменьшились. Стоимость газа достигла абсолютного максимума – до 2 000 тысяч долларов за кубометр. Эти действия Кремля называют давлением на Европу, чтобы ускорить запуск газопровода "Северный поток-2".

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