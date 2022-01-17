У 2022 році згідно з транзитним договором, "Газпром" може використовувати 40 мільярдів кубометрів українських транзитних потужностей. Тобто Росія може транзитувати 109 мільйонів кубометрів блакитного палива щодня. Однак не використовує ці потужності.

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"Газпром" використовує менше половини потужностей

За перші тижні січня "Газпром" використав менше половини запропонованих потужностей – 53 мільйони кубометрів на добу. Однак Оператор ГТС запропонував компанії потужності за двома маршрутами: на газовимірювальній станції Суджа було запропоновано 9,8 мільйона кубометрів на добу, ще 5,2 мільйона кубів на добу — на ГІС "Сохрановка". Усіх їх "Газпром" відхилив.

На цей місяць "Газпром" забронював 19,3 мільйона кубометрів на добу додаткових потужностей в України, але не використовує їх. У грудні російська компанія не бронювала додаткових потужностей, однак за потреби викуповував їх на щоденних аукціонах.

Компанія EuRoPol Gaz, яка володіє частиною газопроводу "Ямал – Європа", яка становить 683 кілометри, запропонувала 89 мільйонів кубометрів на добу. Однак "Газпром" відмовився від цієї пропозиції.

Зверніть увагу! Відмова "Газпрому" закуповувати додаткові транзитні потужності в другій половині 2021 року стала передумовою значного подорожчання газу в Європі. Через такі дії Росії запаси блакитного палива в європейських газосховищах зменшилися. Вартість газу досягла абсолютного максимуму – до 2 000 тисяч доларів за кубометр. Ці дії Кремля називають тиском на Європу, щоб пришвидшити запуск газопроводу "Північний потік-2".

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