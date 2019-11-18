"Газпром" направил "Нафтогазу" официальные предложения по транзиту газа

Украина получила письмо от "Газпрома" с официальным предложением продлить срок действия действующего контракта или заключить новый.

Российская сторона предлагает подписать договор на 1 год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на газ на 2020 год, сообщили в твиттере "Газпрома".

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В обращении российской газовой компании указано, что условием продолжения сотрудничества является отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Среди других условий сотрудничества:

отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции";

отмена обращения "Нафтогаза Украины" в Европейскую комиссию проводить расследование против Газпрома;

"Газпром" также ожидает позицию украинской стороны о ее готовности напрямую покупать российский газ с 2020 года.

В Газпроме также заявили, что отправили копии официального предложения министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю главы Европейской комиссии Марош Шефчович.

Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что не откажутся от претензий к "Газпрому".

Отказаться от получения компенсации за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в обмен на новый контракт означает освободить "Газпром" от любых обязательств, как по текущим контрактам, так и по новым контрактам,

– писал в фейсбуке исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Что известно о газовом контракте Украины и России?Действующий договор закончится 31 декабря 2019 года.

Украина заинтересована в долгосрочном договоре, однако в России предлагают контракт на 1 год.

Ранее Россия сообщала о 2 условиях для нового контракта: отказ Украины от судебных исков против Газпрома и обновление покупки российского газа.

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