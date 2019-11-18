"Газпром" направил "Нафтогазу" официальные предложения по транзиту газа
Украина получила письмо от "Газпрома" с официальным предложением продлить срок действия действующего контракта или заключить новый.
Российская сторона предлагает подписать договор на 1 год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на газ на 2020 год, сообщили в твиттере "Газпрома".
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В обращении российской газовой компании указано, что условием продолжения сотрудничества является отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
Среди других условий сотрудничества:
- отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции";
- отмена обращения "Нафтогаза Украины" в Европейскую комиссию проводить расследование против Газпрома;
- "Газпром" также ожидает позицию украинской стороны о ее готовности напрямую покупать российский газ с 2020 года.
В Газпроме также заявили, что отправили копии официального предложения министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю главы Европейской комиссии Марош Шефчович.
Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что не откажутся от претензий к "Газпрому".
Отказаться от получения компенсации за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в обмен на новый контракт означает освободить "Газпром" от любых обязательств, как по текущим контрактам, так и по новым контрактам,
– писал в фейсбуке исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Что известно о газовом контракте Украины и России?Действующий договор закончится 31 декабря 2019 года.
Украина заинтересована в долгосрочном договоре, однако в России предлагают контракт на 1 год.
Ранее Россия сообщала о 2 условиях для нового контракта: отказ Украины от судебных исков против Газпрома и обновление покупки российского газа.
Что нужно знать о долге "Газпрома" перед "Нафтогазом"
- 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактическим потребностям в импорте газа.
- 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
- Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
- Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.