ГБР устроило обыски в головном офисе Укрзализныци – депутат
В центральный офис Укрзализныци с обысками пришли сотрудники Государственного бюро расследований. Произошло это перед началом заседания ВСК Верховной Рады по вопросам оценки состояния национального перевозчика.
Источник:телеграмм Ольги Василевской-Смаглюк
Информацию об обысках подтвердила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. В то же время она написала, что детали уточняются.
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Что известно об обыске в УЗ
Как сообщает телеграм-канал PavlovskyNews, представитель службы охраны подтвердил на камеру, что следователи действительно пришли в центральный офис Укрзализныци. Других подробностей пока нет.
Обыски в главном офисе Укрзализныци: смотрите видео
Стоит отметить, что обыски начались перед заседанием Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки Укрзализныци и оценки ее состояния.
Заседание запланировано на 8 апреля и должно начаться в 14:00. Во время него будут говорить о халатности и правонарушениях со стороны руководства компании, которые могли привести к ухудшению технического состояния и падению производственных показателей.
Проверка УЗ
- Еще 27 января Верховная Рада создала комиссию для проверки и оценки состояния Укрзализныци. Сделали это для того, чтобы провести беспристрастную и прозрачную проверку ведомства. Известно, что ВСК будет проверять профессиональное соответствие членов правления и наблюдательного совета Укрзализныци.
- Ранее Глава ВСК депутат Юлия Гришина сообщила, что в мае 2020 года ревизия Укрзализныци выявила нарушений почти на 12 миллиардов гривен.
- Гришина добавила, что получила более 20 обращений от отдельных работников и целых коллективов УЗ, которые жалуются на грубые нарушения трудового законодательства, растраты и присвоение ресурсов предприятия.
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