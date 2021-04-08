В центральный офис Укрзализныци с обысками пришли сотрудники Государственного бюро расследований. Произошло это перед началом заседания ВСК Верховной Рады по вопросам оценки состояния национального перевозчика.

Информацию об обысках подтвердила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. В то же время она написала, что детали уточняются.

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Что известно об обыске в УЗ

Как сообщает телеграм-канал PavlovskyNews, представитель службы охраны подтвердил на камеру, что следователи действительно пришли в центральный офис Укрзализныци. Других подробностей пока нет.

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Стоит отметить, что обыски начались перед заседанием Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки Укрзализныци и оценки ее состояния.

Заседание запланировано на 8 апреля и должно начаться в 14:00. Во время него будут говорить о халатности и правонарушениях со стороны руководства компании, которые могли привести к ухудшению технического состояния и падению производственных показателей.

Проверка УЗ