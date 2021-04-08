До центрального офісу Укрзалізниці з обшуками прийшли співробітники Державного бюро розслідувань. Сталося це перед початком засідання ТСК Верховної Ради з питань оцінки стану національного перевізника.

Інформацію про обшуки підтвердила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. Водночас вона написала, що деталі уточнюються.

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Що відомо про обшук в УЗ

Як повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews, представник служби охорони підтвердив на камеру, що слідчі дійсно прийшли до центрального офісу Укрзалізниці. Інших подробиць наразі немає.

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Варто зазначити, що обшуки почалися перед засіданням Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки Укрзалізниці й оцінки її стану.

Засідання заплановане на 8 квітня і має розпочатися о 14:00. Під час нього говоритимуть про недбалість і правопорушення з боку керівництва компанії, які могли призвести до погіршення технічного стану і падіння виробничих показників.

Перевірка УЗ