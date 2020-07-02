ГБР изъяло в воинских частях элементы зенитных ракетных комплексов
Следователи ГБР во время обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВСУ СВЧ-приборы – клистроны. Именно клистрон является одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов. В ГБР пообещали, что все вернут обратно.
Обыски провели в нескольких воинских частях
Обыски работники ГБР провели в воинских частях в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях. Об этом сообщили на фейсбук-странице Воздушных сил ВСУ.
Читайте также Масштабные обыски в Одессе: дело о хищении полумиллиарда – фото
"1 июля 2020 года в зенитную ракетную бригаду Воздушных сил ВСУ (военная часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления ГБР в городе Хмельницкий. На основании определения судьи следователи составили протокол осмотра и изъяли четыре СВЧ-прибора (клистрона) и соответствующую сопроводительную документацию", – сообщили в командовании.
Клистроны вроде приобрели с нарушениями
Военнослужащие отмечают, что должностным лицам инкриминируют нарушение в закупке клистронов. Однако в постановлении суда будто и не говорилось об их изъятии, а только об осмотре воинской части.
Когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения "Кавказ-2020", где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе такие вещи,
– отметили в командовании.
В ГБР пообещали, что все изъятое вернут
На упреки военных поспешили отреагировать в ГБР. В Государственном бюро расследований говорят, что обзоры техники были санкционированы. Во время них следователи изъяли 7 клистронов. Три из них уже вернули, еще четыре – вернут в скором времени.