Следователи ГБР во время обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВСУ СВЧ-приборы – клистроны. Именно клистрон является одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов. В ГБР пообещали, что все вернут обратно.

Обыски провели в нескольких воинских частях

Обыски работники ГБР провели в воинских частях в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях. Об этом сообщили на фейсбук-странице Воздушных сил ВСУ.

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"1 июля 2020 года в зенитную ракетную бригаду Воздушных сил ВСУ (военная часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления ГБР в городе Хмельницкий. На основании определения судьи следователи составили протокол осмотра и изъяли четыре СВЧ-прибора (клистрона) и соответствующую сопроводительную документацию", – сообщили в командовании.

Клистроны вроде приобрели с нарушениями

Военнослужащие отмечают, что должностным лицам инкриминируют нарушение в закупке клистронов. Однако в постановлении суда будто и не говорилось об их изъятии, а только об осмотре воинской части.

Когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения "Кавказ-2020", где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе такие вещи,

– отметили в командовании.

В ГБР пообещали, что все изъятое вернут

На упреки военных поспешили отреагировать в ГБР. В Государственном бюро расследований говорят, что обзоры техники были санкционированы. Во время них следователи изъяли 7 клистронов. Три из них уже вернули, еще четыре – вернут в скором времени.