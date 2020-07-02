Слідчі ДБР під час обшуків вилучили з зенітних ракетних бригад Повітряних сил ЗСУ НВЧ-прилади – клістрони. Саме клістрони є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів. У ДБР пообіцяли, що усе повернуть назад.

Обшуки провели у кількох військових частинах

Обшуки працівники ДБР провели у військових частинах на Хмельниччині, Одещині та Херсонщині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

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"1 липня 2020 року в зенітну ракетну бригаду Повітряних сил ЗСУ (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління ДБР у місті Хмельницький. На підставі ухвали судді слідчі склали протокол огляду та вилучили чотири НВЧ-прилади (клістрони) та відповідну супроводжувальну документацію" – повідомили у Командуванні.

Клістрони начебто придбали з порушеннями

Військовослужбовці зазначають, посадовцям інкримінують порушення у закупівлі клістронів. Проте у постанові суду начебто й не мовилось про їх вилучення, а лише про огляд військової частини.

Коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі такі речі,

– наголосили в Командуванні.

У ДБР пообіцяли, що все вилучене повернуть

На закиди військових поспішили відреагувати у ДБР. У Державному бюро розслідувань кажуть, що огляди техніки були санкціоновані. Під час них слідчі вилучили 7 клістронів. Три з них уже повернули, ще чотири – повернуть незабаром.