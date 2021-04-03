ГБР открыло уголовное дело против Медведчука и Козака за госизмену
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Ранее они попали под санкции Украины.
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
Соответствующее заявление опубликовал депутат Алексей Гончаренко. Он заявил, что получил информацию об уголовном деле от Генпрокуратуры Украины.
Важно Ваше дело – труба, – Зеленский заявил о повреждении "трубы Медведчука"
По информации Гончаренко, дело против Медведчука и Козака открыли за государственную измену.
В интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT Медведчук комментировал вопрос о введении санкций СНБО против Козака, а также аннулировании лицензий ZIK, NewsOne и "112 Украина". Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену,
– написал Гончаренко.
Новость дополняется...
Поделиться новостью