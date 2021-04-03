Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Ранее они попали под санкции Украины.

Соответствующее заявление опубликовал депутат Алексей Гончаренко. Он заявил, что получил информацию об уголовном деле от Генпрокуратуры Украины.

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По информации Гончаренко, дело против Медведчука и Козака открыли за государственную измену.

В интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT Медведчук комментировал вопрос о введении санкций СНБО против Козака, а также аннулировании лицензий ZIK, NewsOne и "112 Украина". Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену,

– написал Гончаренко.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются связаться с ГБР, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию. Когда мы получим ответ, то дополним этот материал.

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