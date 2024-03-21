Правоохранители не видят нарушений законодательства в деятельности sportbank (ООО "Дивотек" и ООО "ДТ-Нетворк"). Об этом сообщила пресс-служба sportbank и предоставила ответы ГБР и Офиса Генерального прокурора на запросы адвокатов финансового учреждения.

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Государственное бюро расследований не имеет претензий к деятельности sportbank

В сообщении пресс-службы отметили, что адвокаты финучреждения отправили запрос в ГБР с просьбой объяснить, осуществляется ли досудебное расследование в отношении sportbank в любом уголовном деле. В ответ ГБР сообщило, что проверка причастности sportbank к возможному совершению преступлений действительно проводилась, но в рамках расследования в отношении других лиц.

В ходе осуществления досудебного расследования не получено доказательств совершения должностными лицами ООО "Дивотек", ООО "ДТ-Нетворк" уголовных преступлений, которые являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве №42023000000001384,

– говорится в ответе ГБР на запрос юриста sportbank.

Также Государственное бюро расследований сообщает об отсутствии доказательств противоправной деятельности бывшего и действующего бенефициаров компаний-основателей финансового учреждения – предпринимателей Никиты Измайлова и Андрея Савченко.

В то же время Офис генерального прокурора в ответе адвокатам банка на запрос сообщил об отсутствии в Едином реестре досудебных расследований информации о применении мер уголовно-правового характера и наличии каких-либо уголовных дел в отношении ООО "Дивотек" и ООО "ДТ-Нетворк".

Заметим, что 12 января 2024 года, следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований на основании постановления следственного судьи Лычаковского районного суда города Львова провели обыск в офисных помещениях sportbank. В решении следственного судьи говорилось о том, что должностные лица банка якобы могут быть причастны к противоправной деятельности, связанной с государственной изменой, легализацией имущества, полученного преступным путем и тому подобное. В банке действия правоохранителей расценили как безосновательное давление на бизнес.