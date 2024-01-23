Известно, что ранее военнослужащая была переведена из одной части в другую. Впрочем, она решила остаться дома и безосновательно не поехала на службу.
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Женщина незаконно получила почти 500 тысяч гривен
По данным ГБР, заместитель командира воинской части в течение пяти месяцев "не замечал" отсутствия военнослужащего и не информировал командира об этом факте. Поэтому женщине насчитывали ежемесячное денежное довольствие, в том числе дополнительные вознаграждения на общую сумму 495 тысяч гривен.
Известно, что в результате мужчину объявили подозрение.
Заместитель командира воинской части подозревается в небрежном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения,
– говорится в сообщении ГБР.
Статья, в которой обвиняют мужчину, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. В настоящее время проводится работа по возмещению нанесенного государству ущерба.
Военному чиновнику сообщили о подозрении / Фото Государственного бюро расследований
Материалы по военнослужащей выделены в отдельное производство. На сегодняшний день продолжается досудебное расследование.
В Государственном бюро расследований также отметили, что процессуальное руководство осуществляет Мариупольская специализированная прокуратура в области обороны.
Суд над тремя депутатами Киевсовета
- 16 января стало известно, что троих депутатов Киевского городского совета будут судить. Ведь они, будучи солдатами, в течение года не появлялись на службе. В Государственном бюро расследований объяснили, что депутаты-солдаты даже получали деньги за "службу". Их прикрывали командир и руководитель аппарата Киевской городской военной администрации. Расследование дела завершено.
- ДБР уже направило в суд обвинительный акт. Ведь следователи уже установили, что солдаты одной из воинских частей, три из которых – столичные депутаты, еще одна – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, однако получали деньги. В то же время руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в Киевскую городскую военную администрацию.