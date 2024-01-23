Відомо, що раніше військовослужбовиця була переведена з однієї частини до іншої. Втім, вона вирішила залишитись вдома і безпідставно не поїхала на службу.
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Жінка незаконно отримала майже 500 тисяч гривень
За даними ДБР, заступник командира військової частини протягом п’яти місяців "не помічав" відсутності військовослужбовиці та не інформував командира про цей факт. Через це жінці нараховували щомісячне грошове забезпечення, у тому числі додаткові винагороди на загальну суму 495 тисяч гривень.
Відомо, що внаслідок цього чоловікові оголосили підозру.
Заступник командира військової частини підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану,
– мовиться в повідомленні ДБР.
Стаття, у якій звинувачують чоловіка, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Наразі проводиться робота для відшкодування завданих державі збитків.
Військовому посадовцю повідомили про підозру / Фото Державного бюро розслідувань
Матеріали щодо військовослужбовиці виділені в окреме провадження. Станом на зараз триває досудове розслідування.
У Державному бюро розслідувань також зазначили, що процесуальне керівництво здійснює Маріупольська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.
Суд над трьома депутатами Київради
- 16 січня стало відомо, що трьох депутатів Київської міської ради судитимуть. Адже вони, бувши солдатами, протягом року не з'являлись на службі. У Державному бюро розслідувань пояснили, що депутати-солдати навіть отримували гроші за "службу". Їх прикривали командир та керівник апарату Київської міської військової адміністрації. Розслідування справи завершено.
- ДБР вже скерувало в суд обвинувальний акт. Адже слідчі вже встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких – столичні депутати, ще один – помічник депутата Київради, протягом року не з'являлись на військову службу, проте отримували гроші. Водночас керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до Київської міської військової адміністрації.