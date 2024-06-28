В ГБР уточнили, что его стоимость оценивают в 5 миллионов долларов.

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"В управление государства перейдет завод по производству кирпича во Львовской области стоимостью более 5 миллионов долларов, конечными владельцами которого являются родные братья Медведчука и Козака", – говорится в сообщении.

Уклонение от уплаты налогов

Отмечают, что предприятие годами уклонялось от уплаты налогов, зато прибыли шли на финансирование вооруженной агрессии России против Украины.

Недавно ГБР во взаимодействии с СБУ сообщило о подозрениях фигурантам расследования.

В государственную собственность также перейдет другое имущество предприятия: 4 внедорожника, 2 экскаватора, трактор, автопогрузчики, земельные участки общей площадью более 10 гектаров, нежилые помещения площадью более 31 тысячи квадратных метра.

Справочно. Бывшим нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено подозрение в причастности к финансовым махинациям в ущерб Украине в течение 2017 – 2023 годов.