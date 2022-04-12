Следовательно, мы получили пополнение в 10 изъятых у России кораблей. Теперь они будут работать на нашу экономику и ВСУ.

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Следователи ГБР вместе с Морской охраной Госпогранслужбы помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера. Они находились в акватории Одесского порта на профилактическом ремонте. Корабли Россия задействовала в логистических операциях в Черном море и Дунае,

– говорится в сообщении ГБР.

Владельцы судов хотели незаконно вывести корабли из Украины. Пытались для этого сменить флаг страны "прописки". Чтобы оплатить госбюджет Украины минимальный обязательный платеж, корабли оценили в 160 миллионов гривен. Предварительно эта сумма была занижена по меньшей мере в 5 раз.

Сотрудники ГБР 11 апреля передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины. Также сообщают, что подали соответствующие материалы в Одесскую ОВА, чтобы их национализировали.

Российские корабли национализируют для Украины / Фото ГБР

В ГБР подчеркивают, что теперь они будут работать в интересах государства, для развития и экономического развития Украины.

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