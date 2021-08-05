Неправомерную выгоду якобы должны были передать в Минюст. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську.

Читайте также Следователи снова наведались с обысками в КГГА: видео

ГБР поручило проводить экспертизу по делу Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. При этом сам институт также подчиняется Минюсту.

По просьбе КНИИСЭ следователи пришли изъять документы в помещениях министерства, расположенных в Рыльском переулке и на улице Бульварно-Кудрявской.

Правоохранители скопировали всю систему электронного документооборота ведомства. Стоит отметить, что никому из сотрудников министерства подозрение не вручали.

Что этому предшествовало

Правоохранители 23 апреля в Киеве задержали адвоката Алла Цимановскую. По версии следствия, она требовала и получила 160 тысяч долларов за перерегистрацию земельных участков.

Женщина якобы предлагала передать деньги членам Коллегии по рассмотрению жалоб Минюста. Однако, подозрение ей сообщили не во взяточничестве, а в мошенничестве. Правозащитники назвали такие действия провокацией.

К теме ГБР наведалось с обысками в антирейдерскую комиссию Минюста