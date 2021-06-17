Обыски проходят в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська. Там размещена Антирейдерская комиссия.

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Что известно об обысках

Отметили, что пока задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет. Малюська сказал, что не знает причин обысков и сути расследования ГБР.

В ГБР пока тоже не сообщают детали.

Обратите внимание! 24 канал обратился за комментарием в Минюст, чтобы уточнить всю информацию.

Последние обыски ГБР