Обшуки відбуваються в одному з приміщень міністерства, розташованому на Лівому березі Києва. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська. Там розміщена Антирейдерська комісія.

Читайте також Незаконне призначення Вітренка у "Нафтогаз": Мін'юст оскаржить припис НАЗК

Що відомо про обшуки

Зазначили, що поки затриманих чи підозрюваних серед співробітників Мін'юсту немає. Малюська сказав, що не знає причин обшуків та суті розслідування ДБР.

У ДБР поки теж не повідомляють деталі.

Зверніть увагу! 24 канал звернувся за коментарем до Мін'юсту, аби уточнити всю інформацію.

Останні обшуки ДБР