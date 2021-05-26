Про це заявили у пресслужбі Федерації профспілок України. Там також стверджують, що силовики вилучали службових документів ФПУ у Будинку профспілок.

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У Федерації профспілок України повідомили, що обшуки почалися ще зранку 26 травня. Співробітники ДБР навідалися до Будинку профспілок приблизно о 9:30. За останніми даними, жодних звинувачень ДБР не пред'являло.

Наразі невідомо, яку мету переслідують службовці ДБР, які мають опікуватися державними злочинами, проводячи обшуки в найчисельнішій правозахисній громадській організації України,

– написали у пресслужбі ФПУ.

Зверніть увагу! У пресслужбі ДБР не прокоментували цю ситуацію та обіцяють надати інформацію якомога швидше.

Зауважимо, що у Києві 12 і 13 травня обшукали приміщення кількох комунальних установ Києва. Зокрема, правоохоронці були у Департаменті містобудування, Київзеленбуді, Київському інституті земельних відносин, Спецжитлофонді, Київавтодорі, у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики та у Київміськсвітлі.

Трохи згодом до будинку мера Києва Віталія Кличка навідалися з обшуком правоохоронці. Самого мера столиці у квартирі у цей момент не було.