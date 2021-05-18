Зранку 18 травня до будинку мера Києва Віталія Кличка навідалися з обшуком правоохоронці. Самого мера столиці у цей момент вдома не було.

Про це повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. Він заявив, що група озброєних людей в екіпіровці співробітників правоохоронних органів прибули до будинку Кличка 18 травня о 7:30. Важливо Спецоперація проти мене особиcто, – Кличко про обшуки у КМДА Новина доповнюється...