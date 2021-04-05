В среду, 31 марта, срок досудебного расследования в отношении подполковника налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины, который способствовал террористической организации "ДНР", продлили до 3 месяцев.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Государственного бюро расследований.

В ходе досудебного расследования в деле удалось выяснить, что задержанный подполковник налоговой милиции в течение длительного времени несанкционированно копировал и передавал членам террористической организации "ДНР" информацию с ограниченным доступом, которая обрабатывается в автоматизированных системах ГФС Украины.

Отмечается, что указанная информация касается сведений относительно работников правоохранительных и разведывательных органов, процедур госзакупок, выполнения государственного оборонного заказа и другой стратегически важной информации.

20 февраля после передачи имитированного тайного документа подполковника удалось задержать. Противоправная деятельность подполковника была задокументирована и разоблачена Государственным бюро расследований совместно с Государственной фискальной службой Украины, СБУ и Офисом Генерального прокурора. Во время брифинга спикер ГБР отдельно отметила роль руководства ГФС и главы ведомства Вадима Мельника в задержании подозреваемого.

"В ходе досудебного расследования руководство Государственной фискальной службы всесторонне способствовало выявлению и документированию расследованных уголовных правонарушений, в совершении которых подозревается оперуполномоченный. Подразделения ГФС оказывали всестороннюю информацию для органа досудебного расследования, что также была положена в основу сообщенного подозрения", – сообщают в ГБР.

Сейчас идет активная фаза досудебного расследования по делу. В частности, 31 марта первый заместитель Генерального прокурора вынес постановление о продлении срока досудебного расследования указанного уголовного производства – до 3 месяцев.