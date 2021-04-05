У середу, 31 березня, строк досудового розслідування щодо підполковника податкової міліції Головного оперативного управління ДФС України, який сприяв терористичній організації "ДНР", продовжили до 3 місяців.

Про це мовиться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

У ході досудового розслідування у справі вдалося з'ясувати, що затриманий підполковник податкової міліції протягом тривалого часу несанкціоновано копіював та передавав членам терористичної організації "ДНР" інформацію з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах ДФС України.

Зазначається, що вказана інформація стосується відомостей щодо працівників правоохоронних та розвідувальних органів, процедур держзакупівель, виконання державного оборонного замовлення та іншої стратегічно важливої інформації.

20 лютого після передачі імітованого таємного документа підполковника вдалося затримати. Протиправна діяльність підполковника була задокументована та викрита Державним бюро розслідувань спільно з Державною фіскальною службою України, СБУ та Офісом Генерального прокурора. Під час брифінгу спікерка ДБР окремо відзначила роль керівництва ДФС та голови відомства Вадима Мельника у затриманні підозрюваного.

"У ході досудового розслідування керівництво Державної фіскальної служби всебічно сприяло виявленню та документуванню розслідуваних кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється оперуповноважений. Підрозділи ДФС надавали всебічну інформацію для органу досудового розслідування, що також була покладена в основу повідомленої підозри", – повідомляють у ДБР.

Наразі триває активна фаза досудового розслідування у справі. Зокрема, 31 березня перший заступник Генерального прокурора виніс постанову про продовження строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження – до 3 місяців.