Сейчас проводят обыски на одном из участков госграницы. Об этом сообщил директор Территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко.

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Пограничники могут быть причастны к мошеннической схеме

Проверяют, причастны ли пограничники к незаконной схеме добычи и продажи гравия из реки Тисы. Чиновники в сговоре с несколькими предпринимателями якобы организовали эту добычу.

Разрешение на работы, которое они имеют, предусматривает использование смеси для укрепления подпорных стенок реки. Ее продавали местным.

По словам Ляшко, это длилось годами. Однако он не уточнил, скольких пограничников подозревают. О суммах убытков тоже пока не сообщают.

О каком пограничном отделе говорится

В пресс-службе Мукачевского пограничного отряда сообщили, что речь идет о "Солотвино". Пресс-секретарь пограничного отряда Леся Федорова подтвердила обыски и рассказала, что следователи изъяли документы.

Подозрение, по ее словам, еще никому не объявляли.

Обратите внимание! Закарпатские пограничники задержали четырех украинцев, пытавшихся перевезти группу незаконных мигрантов через государственную границу. Их поймали с поличным.