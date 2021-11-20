Пресс-служба МВД Украины рассказала, что в 2020 году Украина уже получили 2 вертолета типа Н-125. В то же время прилетевшие в 2021 году укомплектованы лучше.

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Оборудованием позволяет днем и ночью контролировать границы государства на многие километры за счет специализированных камер и поискового прожектора.
– говорится в сообщении.

В МВД Украины подчеркнули, что видео можно сразу передавать в наземный командный пункт.

Вертолеты Airbu прибыли в Киев / МВД Украины

Вертолеты Airbus оснащены:

  • спутниковыми передатчиками;
  • громкоговорителями;
  • системами цифровой связи;
  • специализированными авиационными прожекторами;
  • камерами с высоким разрешением Flir;
  • электрическими лебедками;
  • аварийным плавучим снаряжением.

В целом Украине передадут 24 новых вертолета.

  • В общей сложности Госпогранслужба получит 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125. Их все будут использовать для охраны государственных границ и побережья пограничных водоемов.
  • Эти вертолеты достаточно экономичны: требуют значительно меньше топлива.
  • Сейчас в Украине обучают специалистов, которые будут работать с вертолетами. В частности, речь идет о пилотах и ​​механиках.