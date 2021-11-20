Пресс-служба МВД Украины рассказала, что в 2020 году Украина уже получили 2 вертолета типа Н-125. В то же время прилетевшие в 2021 году укомплектованы лучше.
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Оборудованием позволяет днем и ночью контролировать границы государства на многие километры за счет специализированных камер и поискового прожектора.
– говорится в сообщении.
В МВД Украины подчеркнули, что видео можно сразу передавать в наземный командный пункт.
Вертолеты Airbu прибыли в Киев / МВД Украины
Вертолеты Airbus оснащены:
- спутниковыми передатчиками;
- громкоговорителями;
- системами цифровой связи;
- специализированными авиационными прожекторами;
- камерами с высоким разрешением Flir;
- электрическими лебедками;
- аварийным плавучим снаряжением.
В целом Украине передадут 24 новых вертолета.
- В общей сложности Госпогранслужба получит 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125. Их все будут использовать для охраны государственных границ и побережья пограничных водоемов.
- Эти вертолеты достаточно экономичны: требуют значительно меньше топлива.
- Сейчас в Украине обучают специалистов, которые будут работать с вертолетами. В частности, речь идет о пилотах и механиках.