Пресслужба МВС України розповіла, що у 2020 році Україна вже отримали 2 гелікоптери типу Н-125. Водночас ті, які прилетіли у 2021 році, укомплектовані краще.

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Обладнанням дозволяє вдень та уночі контролювати рубежі держави на багато кілометрів за рахунок спеціалізованих камер та пошукового прожектора
– мовиться у повідомленні.

У МВС України наголосили, що відео можна відразу передавати в наземний командний пункт.

Гелікоптери Airbu прибули до Києва / МВС України

Гелікоптери Airbus оснащені:

  • супутниковими передавачами;
  • гучномовцями;
  • системами цифрового зв'язку;
  • спеціалізованими авіаційними прожекторами;
  • камерами з високою роздільною здатністю Flir;
  • електричними лебідками;
  • аварійним плавучим спорядженням.

Загалом Україні передадуть 24 нові вертольоти

  • Загалом Держприкордонслужба отримає 24 нові вертольоти Airbus Helicopter Н125. Їх усі застосовуватимуть для охорони державних кордонів та узбережжя прикордонних водойм.
  • Ці гелікоптери є достатньо економічними: потребують значно менше палива.
  • Наразі в Україні навчають фахівців, які працюватимуть з гелікоптерами. Зокрема, мовиться про пілотів та механіків.