Трагический инцидент произошел во время проведения плановых прыжков с парашютом 6 мая. Погиб инструктор-спасатель специального авиационного отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Нежине.

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Следователи открыли уголовное производство

По предварительной информации, прыжки выполняли 10 служащих ГСЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ.

Во время выполнения прыжка в инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта. В результате мужчина погиб.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам статьи о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Что известно о погибшем спасателе

  • Мэр Нежина Александр Колода рассказал, что погиб 34-летний спасатель-инструктор Андрей Химич. Он входил в Нежинский специальный авиационный отряд ГСЧС.
  • Мужчина проживал в Нежине. Он был прапорщиком и инструктором поисково-спасательной службы.