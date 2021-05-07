Трагический инцидент произошел во время проведения плановых прыжков с парашютом 6 мая. Погиб инструктор-спасатель специального авиационного отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Нежине.
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Следователи открыли уголовное производство
По предварительной информации, прыжки выполняли 10 служащих ГСЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ.
Во время выполнения прыжка в инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта. В результате мужчина погиб.
Следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам статьи о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
Что известно о погибшем спасателе
- Мэр Нежина Александр Колода рассказал, что погиб 34-летний спасатель-инструктор Андрей Химич. Он входил в Нежинский специальный авиационный отряд ГСЧС.
- Мужчина проживал в Нежине. Он был прапорщиком и инструктором поисково-спасательной службы.