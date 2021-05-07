В Черниговской области во время учебных прыжков разбился спасатель специального авиационного отряда ГСЧС. У мужчины не раскрылся парашют.

Мэр Нежина Александр Колода рассказал, что погиб 34-летний спасатель-инструктор Андрей Химич. Он входил в Нежинский специальный авиационный отряд ГСЧС.

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Как произошла трагедия

По словам Колоды, проводили плановые тренировки по подготовке к спасательно-поисковым работам. Выполняли прыжки с высоты 150 метров. К сожалению, парашют Андрея полностью не наполнился воздухом.

Что известно о спасателе

Мужчина проживал в Нежине. Он был прапорщиком и инструктором поисково-спасательной службы.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким,

– написал Колода.

Редакция 24 канала тоже выражает соболезнования родным погибшего.

Заметим, в Одесской области в озере Трудовое 6 апреля нашли пропавшего пограничника. Его искали спасатели ГСЧС, работники водной полиции и местные жители. Ранее на озере перевернулась моторная лодка, на которой служащие патрулировали границу. Все спасенные переохладились, а также один из них травмировал ноги.