У Чернігівській області під час навчальних стрибків розбився рятувальник спеціального авіаційного загону ДСНС. У чоловіка не розкрився парашут.

Мер Ніжина Олександр Колода розповів, що загинув 34-річний рятувальник-інструктор Андрій Хіміч. Він входив до Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС.

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Як сталась трагедія

За словами Колоди, проводили планові тренування з підготовки до рятувально-пошукових робіт. Виконували стрибки з висоти 150 метрів. На жаль, парашут Андрія повністю не наповнився повітрям.

Що відомо про рятувальника

Чоловік проживав в Ніжині. Він був прапорщиком та інструктором пошуково-рятувальної служби.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким,

– написав Колода.

Редакція 24 каналу теж висловлює співчуття рідним загиблого.

Зауважимо, на Одещині в озері Трудове 6 квітня знайшли зниклого прикордонника. Його шукали рятувальники ДСНС, працівники водної поліції та місцеві жителі. Раніше на озері перекинувся моторний човен, у якому службовці патрулювали кордон. Всі врятовані переохолодилися, а також один з них травмував ноги.