Під Полтавою перекинувся човен із 3 людьми: усі загинули
Біля селища Вакуленці, що під Полтавою, неподалік греблі 11 квітня перекинувся човен із 3 людьми. Рятувальники знайшли тіла 2 загиблих, пошуки ще 1 – тривають.
Джерело:"Полтавщина"
Інформація про нещасний випадок на річці Ворскла поблизу селища Вакуленці надійшла до рятувальників приблизно о 16:18.
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Що сталося з човном
- Очевидці розповіли, що гумовий човен з 3 людьми затягло під греблю.
- Фахівці рятувально-водолазної служби одразу почали шукати людей.
- Одного загиблого знайшли швидко на невеликій глибині, тіло іншої жертви підняли з дна річки.
- За інформацією ТСН, пошуки третьої людини тривали до пізнього вечора. Згодом їх тимчасово припинили, однак обіцяли знову відновити.
Хто міг бути на човні
- Наразі невідомо, хто був на човні та що саме спричинило трагедію.
- Однак рятувальники кажуть, що це були не рибалки. Найімовірніше, загиблі – відпочивальники, які надто близько підпливли до греблі, тому їх туди затягло течією.
На Ворсклі під Полтавою перекинувся човен / Фото "Полтавщини"
Під Полтавою перекинувся човен з 3 людьми: дивіться відео
Інцидент трапився у селищі Вакуленці: дивіться карту
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