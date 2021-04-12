Возле поселка Вакуленцы, что под Полтавой, недалеко от плотины 11 апреля перевернулась лодка с 3 людьми. Спасатели нашли тела 2 погибших, поиски еще 1 – продолжаются.

Информация о несчастном случае на реке Ворскла вблизи поселка Вакуленцы поступила к спасателям примерно в 16:18. Читайте также В Лаосе перевернулась яхта с экс-президентом: есть жертвы Что случилось с лодкой Очевидцы рассказали, что резиновую лодку с 3 людьми затянуло под дамбу.

Специалисты спасательно-водолазной службы сразу начали искать людей.

Одного погибшего нашли быстро на небольшой глубине, тело другой жертвы подняли со дна реки.

нашли быстро на небольшой глубине, тело подняли со дна реки. По информации ТСН, поиски третьего человека продолжались до позднего вечера. Впоследствии их временно прекратили, однако обещали снова восстановить. Кто мог быть на лодке Пока неизвестно, кто был на лодке и что именно послужило причиной трагедии.

Однако спасатели говорят, что это были не рыбаки. Скорее всего, погибшие – отдыхающие, которые слишком близко подошли к плотине, поэтому их туда затянуло течением.

На Ворскле под Полтавой перевернулась лодка / Фото "Полтавщины" Под Полтавой перевернулась лодка с 3 людьми: смотрите видео Инцидент произошел в поселке Вакуленцы: смотрите карту