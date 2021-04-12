Под Полтавой перевернулась лодка с 3 людьми: все погибли
Возле поселка Вакуленцы, что под Полтавой, недалеко от плотины 11 апреля перевернулась лодка с 3 людьми. Спасатели нашли тела 2 погибших, поиски еще 1 – продолжаются.
Источник:"Полтавщина"
Информация о несчастном случае на реке Ворскла вблизи поселка Вакуленцы поступила к спасателям примерно в 16:18.
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Что случилось с лодкой
- Очевидцы рассказали, что резиновую лодку с 3 людьми затянуло под дамбу.
- Специалисты спасательно-водолазной службы сразу начали искать людей.
- Одного погибшего нашли быстро на небольшой глубине, тело другой жертвы подняли со дна реки.
- По информации ТСН, поиски третьего человека продолжались до позднего вечера. Впоследствии их временно прекратили, однако обещали снова восстановить.
Кто мог быть на лодке
- Пока неизвестно, кто был на лодке и что именно послужило причиной трагедии.
- Однако спасатели говорят, что это были не рыбаки. Скорее всего, погибшие – отдыхающие, которые слишком близко подошли к плотине, поэтому их туда затянуло течением.
На Ворскле под Полтавой перевернулась лодка / Фото "Полтавщины"
Под Полтавой перевернулась лодка с 3 людьми: смотрите видео
Инцидент произошел в поселке Вакуленцы: смотрите карту
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