ГБР установило, что организовал сделку бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, который вышел на пенсию, однако сохранил необходимые связи. Он умер, однако досудебное расследование в отношении других фигурантов дела завершили.

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Что известно о масштабной схеме

Экс-военный областного ТЦК и СП Киевской области привлек к схеме:

сына,

бывшую жену,

начальника третьего отдела Бучанского РТЦК и СП,

председателя ВВК Макаровского района,

бывшего работника Киевского областного военкомата,

работника правоохранительного органа,

двух гражданских лиц.

Организатор четко продумал структуру преступной группировки: одна часть отвечала за подбор клиентов, другая – за незаконное оформление документов. Представители обеих "ветвей" для конспирации между собой не пересекались,

– заявили в ГБР.

Там объяснили, что задержанные действовали по схеме:

вносили ложные данные в справки ВВК и военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья;

предоставляли "клиентам" советы и указания относительно мест и способа пересечения государственной границы.

Стоила "услуга" ориентировочно 6 – 10 тысяч долларов за человека. Цена зависела от стартового пакета документов.

Специалисты ГБР зафиксировали 11 эпизодов выдачи поддельных документов.

По данным расследования:

шестерых фигурантов дела обвиняют в участии в преступной организации, содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, пособничестве в уклонении от призыва;

трех из них – дополнительно в получении неправомерной выгоды;

еще двух – в подстрекательстве к совершению уголовного преступления и участии в преступной организации.

ГБР разоблачило схему для уклонистов / Фото ГБР

Кстати, 29 июня в Вижницком районе Черновицкой области во время пересечения украинско-румынской границы военнослужащий применил оружие в ответ на нападение вооруженных ножом и газовым перцовым баллончиком гражданских. К сожалению, 24-летний мужчина погиб. Дело расследует ГБР.



