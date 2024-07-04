ДБР встановило, що організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв'язки. Він помер, проте досудове розслідування щодо інших фігурантів справи завершили.

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Що відомо про масштабну схему

Ексвійськком обласного ТЦК та СП Київщини залучив до схеми:

сина,

колишню дружину,

начальника третього відділу Бучанського РТЦК та СП,

голову ВЛК Макарівського району,

колишнього працівника Київського обласного військкомату,

працівника правоохоронного органу,

двох цивільних осіб.

Організатор чітко продумав структуру злочинного угруповання: одна частина відповідала за підбір клієнтів, інша – за незаконне оформлення документів. Представники обох "гілок" для конспірації між собою не перетиналися,

– заявили у ДБР.

Там пояснили, що затримані діяли за схемою:

вносили неправдиві дані до довідок ВЛК та військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров'я;

надавали "клієнтам" поради та вказівки щодо місць та способу перетину державного кордону.

Коштувала "послуга" орієнтовно 6 – 10 тисяч доларів за людину. Ціна залежала від стартового пакета документів.

Фахівці ДБР зафіксували 11 епізодів видачі підроблених документів.

За даними розслідування:

шістьох фігурантів справи звинувачують в участі в злочинній організації, сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, пособництві в ухиленні від призов;

трьох з них – додатково в одержанні неправомірної вигоди;

ще двох – в підбуренні до вчинення кримінального правопорушення та участі у злочинній організації.

ДБР викрило схему для ухилянтів / Фото ДБР

До речі, 29 червня у Вижницькому районі Чернівецької області під час перетину українсько-румунського кордону військовослужбовець застосував зброю у відповідь на напад озброєних ножем та газовим перцевим балончиком цивільних. На жаль, 24-річний чоловік загинув. Справу розслідує ДБР.



