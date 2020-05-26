ГБР штурмует музей Гончара, где Порошенко презентовал выставку

26 мая правоохранители Государственного бюро расследований начали штурм музея Ивана Гончара, где раньше пятый президент Петр Порошенко представил коллекцию картин. Он должен был как раз явиться на допрос ГБР, вместо культурного визита.

Спецназовцы ворвались в здание музея, взломав дверь. Об этом сообщает корреспондент Эспрессо.TV с места событий.

Перед этим Порошенко вместо допроса в ГБР пошел на выставку: повестку передали его жене Марине

Сообщается, что на входе в музей состоялась потасовка. Во время нее пострадала журналистка телеканала "Прямой" Анна Дзьоба.

Гендиректор Музея Петр Гончар рассказал, что силовики уже добрались до середины музея. Его в помещение не пускают, и поэтому глава заведения боится, чтобы не забрали экспонаты частной выставки.

Тем временем он уже написал заявление в полицию о повреждении имущества музея. Как сообщают в пресс-службе музея, вторжение правоохранительных органов в музей было незаконным без решения суда.

24 канал пытается взять комментарий у пресс-службы ГБР о том, есть ли решение суда на обыски в музее. Сейчас нам сообщили, что следователь пока не предоставил такой информации.

Смотрите видео штурма музея Гончара

Порошенко в музее и ГБР

ГБР вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Дело касается 43 картин всемирно известных художников, которые контрабандой вывезли за границу.

О чьих картинах идет речь:

Ивана Айвазовского;

Василия Сурикова;

Ильи Репина;

Ильи Глазунова;

Александра Бенуа;

Джордано Луки.

Порошенко не обвиняют в том, что именно он вывозил картины. Впрочем, по данным СМИ, эти картины якобы хранятся на вилле Петра Порошенко в Испании.

После того, как Порошенко не приехал на допрос в ГБР, следователи решили приехать к нему в музей Ивана Гончара и там вручить повестку. Однако в музее пятого президента уже не было. Поэтому следователи передавали повестку Марине Порошенко.



Повестку передали через Марину Порошенко / Фото с телеграмма Евгения Куксина

Где расположен музей Гончара – смотрите карту