ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене в пользу РФ
Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу, а также двум экс-министрам обороны. Их подозревают в государственной измене в пользу России.
Подозрение Януковичу от ГБР
Сообщение о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и двум бывшим руководителям Министерства обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву обнародовало 24 июня в фейсбуке ГБР.
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Они подозреваются в совершении государственной измены,
– говорится в сообщении.
Следствие заявляет, что Янукович вместе с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 год совершили государственную измену.
В частности, "действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставление РФ и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".
В ГБР заявили, что подозреваемые целенаправленно снижали обороноспособность Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины.
Это привело к сокращению численности, расформированию отдельных военных соединений, воинских частей и подразделений, изменению их места дислокации.
Такие действия Янукович с сообщниками реализовывал на территории Крыма, что впоследствии привело к аннексии полуострова.
Президенту-беглецу и экс-министрам грозит заключение сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.
Что этому предшествовало
- Экс-президент Виктор Янукович бежал из Украины в конце февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане.
- Беглый президент скрывается в России. А Владимира Путина просил ввести в Украину войска.
- В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор не вступил в силу, его обжалует защита Януковича.
- В сентябре 2019 года адвокаты президента-беглеца Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться в Украину из РФ.