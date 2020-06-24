Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу, а также двум экс-министрам обороны. Их подозревают в государственной измене в пользу России.

Подозрение Януковичу от ГБР

Сообщение о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и двум бывшим руководителям Министерства обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву обнародовало 24 июня в фейсбуке ГБР.

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Они подозреваются в совершении государственной измены,

– говорится в сообщении.

Следствие заявляет, что Янукович вместе с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 год совершили государственную измену.

В частности, "действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставление РФ и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

В ГБР заявили, что подозреваемые целенаправленно снижали обороноспособность Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины.

Это привело к сокращению численности, расформированию отдельных военных соединений, воинских частей и подразделений, изменению их места дислокации.

Такие действия Янукович с сообщниками реализовывал на территории Крыма, что впоследствии привело к аннексии полуострова.

Президенту-беглецу и экс-министрам грозит заключение сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Что этому предшествовало