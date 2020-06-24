Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому президенту Віктору Януковичу, а також двом ексміністрам оборони. Їх підозрюють у державній зраді на користь Росії.

Підозра Януковичу від ДБР

Повідомлення про підозру експрезиденту Вікторові Януковичу та двом колишнім очільникам Міністерства оборони Дмитру Саламатіну та Павлові Лебедєву оприлюднили 24 червня у фейсбуці ДБР.

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Вони підозрюються у вчиненні державної зради,

– йдеться у повідомленні.

Слідство заявляє, що Янукович разом з Саламатіним та Лебедєвим з 2012 по 2014 рік вчинили державну зраду.

Зокрема, "дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підриву її обороноздатності, наданні РФ та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України".

У ДБР заявили, що підозрювані цілеспрямовано знижували обороноздатність України за допомогою так званого реформування Збройних сил України.

Це призвело до скорочення чисельності, розформування окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни їхнього місця дислокації.

Такі дії Янукович з поплічниками реалізовував на території Криму, що згодом призвело до анексії півострова.

Президенту-втікачу та ексміністрам загрожує ув’язнення терміном від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Що цьому передувало