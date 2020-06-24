Журналісти Bihus. Info встановили, що двоє заступників генпрокурорки Ірини Венедіктової отримували нагороди від президента-втікача Віктора Януковича. Третій під час Революції Гідності, ймовірно, брав участь у боротьбі влади проти Євромайдану.

Нещодавно стало відомо, що очільниця Офісу Генерального прокурора призначила трьох своїх заступників – Андрія Любовича, Олексія Симоненка та Ігоря Мустецу. Як з'ясували журналісти Bihus.Info, колишній прокурор Донецької області Любович отримав нагороду від президента-втікача у 2012 році "за працю і звитягу".

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Нагорода Андрія Любовичу від президента-втікача

Зокрема, Віктор Янукович нагородив Андрія Любовича на прохання тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки.

В нагородному листі вказано, що він отримав нагороду за високий професіоналізм щодо розкриття низки терористичних актів у місті Дніпропетровську.

Андрій Любович / Фото "Антикор"

Мовиться про серію вибухів, скоєних у Дніпрі навесні 2012 року. Тоді Андрій Любович був головним слідчим обласної прокуратури.

Нагадаємо, що тоді прокурори вимагали для "терористів" довічного ув'язнення. Однак винні вийшли на волю одразу після проголошення вироку. Сталося це внаслідок так званого "Закону Савченко"