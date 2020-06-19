Ірину Венедіктову часто бачили з годинником Hublot, який може коштувати до 10 тисяч євро. Однак в декларації генеральної прокурорки його не виявилося.

На годинник, який є на руці Венедіктової, але не в її декларації, увагу звернули активісти з "Центру протидії корупції". За їх даними, це Hublot з колекції Big Bang. Вартість такого годинника може сягати до 10 тисяч євро.

До слова Венедіктова поскаржилася на маленьку зарплату: живе зі заощаджень

Важливо! У декларації чиновники повинні вказувати цінне рухоме майно, в тому числі ювелірні прикраси, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів (для декларації за 2019 рік це 192 100 гривень).

Після цього за перевірку взялося НАЗК. Їм Венедіктова підтвердила, що це годинник Hublot. Але не справжній, а копія, яка коштує менше ніж 5 тисяч гривень.