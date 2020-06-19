Венедіктова назвала підробкою свій годинник Hublot, який може коштувати 10 тисяч євро
Ірину Венедіктову часто бачили з годинником Hublot, який може коштувати до 10 тисяч євро. Однак в декларації генеральної прокурорки його не виявилося.
На годинник, який є на руці Венедіктової, але не в її декларації, увагу звернули активісти з "Центру протидії корупції". За їх даними, це Hublot з колекції Big Bang. Вартість такого годинника може сягати до 10 тисяч євро.
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Після цього за перевірку взялося НАЗК. Їм Венедіктова підтвердила, що це годинник Hublot. Але не справжній, а копія, яка коштує менше ніж 5 тисяч гривень.