Ірина Венедіктова поскаржилася на маленьку зарплату. Генпрокурорка заявила, що 38 тисяч гривень – це не ті гроші, на які вона може повноцінно прожити.

Такої суми не вистачає, щоб забезпечити всі необхідні витрати, зазначила Ірина Венедіктова, пишуть "Українські Новини".

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Тому очільниця Офісу генпрокурора змушена витрачати особисті заощадження. А вони, за її словами, вже потроху вичерпуються.

Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тисяч гривень,

– поскаржилася Венедіктова.

Та додала, що у неї є сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. "Тому, я буду використовувати запаси", – додала генпрокурорка.

До слова, Венедіктова також розповіла, як ставиться до легалізації легких наркотиків, які використовуються зокрема в медичних цілях. На її думку, такі питання повинне на референдумі вирішувати суспільство.

Що відомо про Ірину Венедіктову