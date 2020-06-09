Венедіктова поскаржилася на маленьку зарплату: живе зі заощаджень
Ірина Венедіктова поскаржилася на маленьку зарплату. Генпрокурорка заявила, що 38 тисяч гривень – це не ті гроші, на які вона може повноцінно прожити.
Такої суми не вистачає, щоб забезпечити всі необхідні витрати, зазначила Ірина Венедіктова, пишуть "Українські Новини".
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Тому очільниця Офісу генпрокурора змушена витрачати особисті заощадження. А вони, за її словами, вже потроху вичерпуються.
Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тисяч гривень,
– поскаржилася Венедіктова.
Та додала, що у неї є сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. "Тому, я буду використовувати запаси", – додала генпрокурорка.
До слова, Венедіктова також розповіла, як ставиться до легалізації легких наркотиків, які використовуються зокрема в медичних цілях. На її думку, такі питання повинне на референдумі вирішувати суспільство.
Що відомо про Ірину Венедіктову
- Українська юристка, доктор юридичних наук.
- У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради.У грудні 2019 року стала тимчасовою виконувачкою обов'язків директора ДБР. На цій посаді замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.
- У березні 2020 року очолила Офіс генпрокурора замість Руслана Рябошапки.