Ирина Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату. Генпрокурор заявила, что 38 тысяч гривен – это не те деньги, на которые она может полноценно прожить.

Такой суммы не хватает, чтобы обеспечить все необходимые расходы, отметила Ирина Венедиктова, пишут "Украинские Новости".

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Поэтому глава Офиса генпрокурора вынуждена тратить личные сбережения. А они, по ее словам, уже понемногу иссякают.

Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тысяч гривен,

– пожаловалась Венедиктова.

И добавила, что у нее есть семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. "Поэтому, я буду использовать запасы", – добавила генпрокурор.

К слову, Венедиктова также рассказала, как относится к легализации легких наркотиков, которые используются в частности в медицинских целях. По ее мнению, такие вопросы должно на референдуме решать общество.

Что известно об Ирине Венедиктовой