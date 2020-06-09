Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату: живет на сбережения
Ирина Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату. Генпрокурор заявила, что 38 тысяч гривен – это не те деньги, на которые она может полноценно прожить.
Такой суммы не хватает, чтобы обеспечить все необходимые расходы, отметила Ирина Венедиктова, пишут "Украинские Новости".
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Поэтому глава Офиса генпрокурора вынуждена тратить личные сбережения. А они, по ее словам, уже понемногу иссякают.
Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тысяч гривен,
– пожаловалась Венедиктова.
И добавила, что у нее есть семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. "Поэтому, я буду использовать запасы", – добавила генпрокурор.
К слову, Венедиктова также рассказала, как относится к легализации легких наркотиков, которые используются в частности в медицинских целях. По ее мнению, такие вопросы должно на референдуме решать общество.
Что известно об Ирине Венедиктовой
- Украинская юристка, доктор юридических наук.
- В июле 2019 года вместе со "Слугой народа" вошла в Верховную Раду. В декабре 2019 года стала временной исполняющей обязанности директора ГБР. На этом посту заменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.
- В марте 2020 года возглавила Офис генпрокурора вместо Руслана Рябошапки.