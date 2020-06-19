Венедиктова назвала подделкой свои часы Hublot, которые могут стоить 10 тысяч евро
Ирину Венедиктову часто видели с часами Hublot, которые могут стоить до 10 тысяч евро. Однако в декларации генеральной прокурорши их не оказалось.
На часы, которые есть на руке Венедиктовой, но нет в ее декларации, внимание обратили активисты из "Центра противодействия коррупции". По их данным, это Hublot из коллекции Big Bang. Стоимость таких часов может достигать 10 тысяч евро.
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После этого за проверку взялось НАПК. Им Венедиктова подтвердила, что это часы Hublot. Но не настоящие, а копия, которая стоит меньше чем 5 тысяч гривен.