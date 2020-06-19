Ирину Венедиктову часто видели с часами Hublot, которые могут стоить до 10 тысяч евро. Однако в декларации генеральной прокурорши их не оказалось.

На часы, которые есть на руке Венедиктовой, но нет в ее декларации, внимание обратили активисты из "Центра противодействия коррупции". По их данным, это Hublot из коллекции Big Bang. Стоимость таких часов может достигать 10 тысяч евро.

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Важно! В декларации чиновники должны указывать ценное движимое имущество, в том числе ювелирные украшения, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов (для декларации за 2019 год это 192 100 гривен).

После этого за проверку взялось НАПК. Им Венедиктова подтвердила, что это часы Hublot. Но не настоящие, а копия, которая стоит меньше чем 5 тысяч гривен.