Журналисты Bihus.Info установили, что двое заместителей генпрокурора Ирины Венедиктовой получали награды от президента-беглеца Виктора Януковича. Третий во время Революции Достоинства, вероятно, участвовал в борьбе власти против Евромайдана.

Недавно стало известно, что глава Офиса Генерального прокурора назначила троих своих заместителей – Андрея Любовича, Алексея Симоненко и Игоря Мустецу. Как выяснили журналисты Bihus.Info, бывший прокурор Донецкой области Любович получил награду от президента-беглеца в 2012 году "за труд и доблесть".

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Награда Андрея Любовичу от сбежавшего президента

В частности, Виктор Янукович наградил Андрея Любовича по просьбе тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки.

В наградном листе указано, что он получил награду за высокий профессионализм в раскрытии ряда террористических актов в городе Днепропетровске.



Андрей Любович / Фото "Антикор"

Речь идет о серии взрывов, совершенных в Днепре весной 2012 года. Тогда Андрей Любович был главным следователем областной прокуратуры.

Напомним, что тогда прокуроры требовали для "террористов" пожизненного заключения. Однако виновные вышли на свободу сразу после оглашения приговора. Произошло это вследствие так называемого "Закона Савченко"

Какие награды получил Алексей Симоненко

Алексей Симоненко во времена Януковича работал в Службе безопасности Украины. Тогда он получил целый ряд наград как от главы СБУ Валерия Хорошковского, так и от самого президента.

Янукович наградил Симоненко в 2011 году званием "Заслуженного юриста Украины". Кроме этого, Валерий Хорошковский обратился к Верховной Раде, чтобы Алексея Симоненко наградили почетной грамотой.