Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Что известно о двух мошенниках во Львовской области

Депутат областного совета и заместитель мэра одного из ОТГ обещали местному частному предпринимателю помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ в регионе, но он отказался. В конце концов мошенники начали требовать деньги.

После того, как предприниматель самостоятельно победил в тендере, злоумышленники решили сделать вид, что это именно они помогли и в навязчивой форме начали требовать у коммерсанта часть прибыли,

– сообщили в ГБР.

Правоохранители задержали нарушителей во время получения ими 25 тысяч долларов, а также 190 тысяч гривен.

Мошенников задержали: смотрите фото ГБР

Депутату и заместителю мэра было сообщено о подозрении в мошенничестве по предварительной группой лиц в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители добавили, что процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

К слову, ГБР также разоблачило преступную схему на Сумщине. Злоумышленник готовил рапорты с ложной информацией о боевых командировках подчиненных, разворовывая государственные средства.