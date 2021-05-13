Не полетели и выжили: в ГБР заявили о курсантах, которые могли стать жертвами катастрофы Ан-26
Жертвами ужасной авиакатастрофы на Харьковщине 25 сентября 2020 года могли стать еще 2 курсанта. Однако, по счастливому стечению обстоятельств, они не полетели на Ан-26.
Источник:ГБР
Об этом заявили следователи Государственного бюро расследований. Они выяснили это во время выяснения обстоятельств полета.
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Как сказал начальник отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований Вадим Приймачок, 25 сентября в самолете Ан-26 должны были лететь еще 2 курсанта.
Мы установили, что предполагались еще два курсанта на этот полет, однако при счастливых для них обстоятельствах они в этот день не полетели и фактически остались живы,
– отметил Приймачок.
Следователи также выяснили, что к полетам в качестве помощников командиру экипажа допустили двух четверокурсников, "которые не имели права выполнять указанные обязанности, поскольку были лишь на стадии прохождения соответствующей программы учений".
Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом: главное
- 25 сентября 2020 года военный самолет Ан-26 разбился возле Чугуева на Харьковщине. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Выжить удалось лишь одному студенту.
- По результатам расследования специальной правительственной комиссии, к трагедии привела недостаточная подготовка экипажа и нарушение правил полета.
- 5 мая 2021 года бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба Александру туринскому избрали меру пресечения. Меры также получили еще 2 военные, которые недавно стали фигурантами дела о катастрофе АН-26.
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