Жертвами ужасной авиакатастрофы на Харьковщине 25 сентября 2020 года могли стать еще 2 курсанта. Однако, по счастливому стечению обстоятельств, они не полетели на Ан-26.

Об этом заявили следователи Государственного бюро расследований. Они выяснили это во время выяснения обстоятельств полета.

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Как сказал начальник отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований Вадим Приймачок, 25 сентября в самолете Ан-26 должны были лететь еще 2 курсанта.

Мы установили, что предполагались еще два курсанта на этот полет, однако при счастливых для них обстоятельствах они в этот день не полетели и фактически остались живы,

– отметил Приймачок.

Следователи также выяснили, что к полетам в качестве помощников командиру экипажа допустили двух четверокурсников, "которые не имели права выполнять указанные обязанности, поскольку были лишь на стадии прохождения соответствующей программы учений".

Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом: главное

25 сентября 2020 года военный самолет Ан-26 разбился возле Чугуева на Харьковщине. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Выжить удалось лишь одному студенту.

По результатам расследования специальной правительственной комиссии, к трагедии привела недостаточная подготовка экипажа и нарушение правил полета.

5 мая 2021 года бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба Александру туринскому избрали меру пресечения. Меры также получили еще 2 военные, которые недавно стали фигурантами дела о катастрофе АН-26.



Что известно о крушении самолета АН-26 возле Чугуева / инфографика 24 канала