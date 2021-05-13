Жертвами жахливої авіакатастрофи на Харківщині 25 вересня 2020 року могли стати ще 2 курсанти. Однак, за щасливим збігом обставин, вони не полетіли на Ан-26.

Про це заявили слідчі Державного бюро розслідувань. Вони з'ясували це під час з'ясування обставин польоту.

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Як сказав начальник відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок, 25 вересня у літаку Ан-26 мали летіти ще 2 курсанти.

Ми встановили, що передбачалися ще два курсанти на цей політ, однак за щасливих для них обставин вони в цей день не полетіли й фактично залишилися живі,

– зазначив Приймачок.

Слідчі також з'ясували, що до польотів як помічників командиру екіпажу допустили двох четвертокурсників, "які не мали права виконувати вказані обов'язки, оскільки були лише на стадії проходження відповідної програми навчань".

Авіакатастрофа Ан-26 під Харковом: головне

25 вересня 2020 року військовий літак Ан-26 розбився біля Чугуєва, що на Харківщині. Тоді внаслідок авіакатастрофи загинули 26 осіб: 19 курсантів та 7 членів екіпажу. Вижити вдалося лише одному студенту.

За результатами розслідування спеціальної урядової комісії, до трагедії призвела недостатня підготовка екіпажу та порушення правил польоту.

5 травня 2021 Колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба Олександру Турінському обрали запобіжний захід. Запобіжні заходи також отримали ще 2 військові, які нещодавно стали фігурантами справи про катастрофу АН-26.



Що відомо про аварію літака АН-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу