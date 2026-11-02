ГБР закрыло дело против директора НАБУ Кривоноса, – Офис генерального прокурора

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского.

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Решение ГБР

После закрытия уголовного производства о возможной подделке официальных документов ГБР передало его материалы в Офис генерального прокурора.

Прокурор изучал собранные материалы в течение 20 дней и принял окончательное решение не возобновлять расследование.

Решение, о котором так много говорили в отношении руководителя Национального антикоррупционного бюро, на данный момент закрыто. Оснований для его отмены нет– отметил Ковальский.

Нарушения при составлении подозрения

Глава ОГП рассказал, что бывший генпрокурор Руслан Кравченко лично составил, подписал и направил по почте сообщение о подозрении Семену Кривоносу. В то же время нормы Уголовного процессуального кодекса обязывали его предоставить соответствующее поручение следователю ГБР.

Более того, подозрение было направлено не от Офиса генерального прокурора, а от физического лица Кравченко Руслана Алексеевича. Как известно, в ЕРДР была проставлена ​​отметка о вручении этого подозрения, не соответствующая действительности, потому что ее никто никому не вручил– рассказал Ковальский.

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Недостоверную отметку о вручении подозрения в ЕРДР впоследствии аннулировал заместитель генпрокурора Максим Крым.

Напомним, 14 сентября Кравченко публично заявлял о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу о подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Тогда же говорилось об обвинении близкого к руководителю САП лица во влиянии на судей ВАКС и содействии в уклонении от мобилизации.

В НАБУ тогда опровергли факт вручения подозрения своему главе, расценив подобные заявления как системное давление на работу антикоррупционных органов.