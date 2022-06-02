Расследование первой части преступлений Медведчука завершили
В ГБР сообщили, что уже направили в суд акт обвинения в совершении уголовных правонарушений по статьям 111 и 438 Уголовного Кодекса. Речь идет о государственной измене, а также нарушении законов и обычаев войны.
К теме Думаю, Медведчук рассказал очень много, и не только о Порошенко, – Данилов
Следовательно, бывшему депутату грозит наказание в виде заключения на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.
В чем обвиняют кума Путина
В государственном бюро расследований напомнили, что обвиняют Медведчука в том, что совместно с другим нардепом от "Оппозиционной платформы – За Жизнь" и российскими чиновниками он покушался на разграбление национальных ценностей. Речь идет о незаконной добыче нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории Крыма. Эти ресурсы согласно Конституции являются собственностью украинского народа.
В дополнение к этому у следствия есть информация, что Медведчук помогал высшему руководству России в проведении подрывной деятельности против Украины:
- собирал данные о местах дислокации украинских военных формирований и проведения мероприятий боевой подготовки,
- участвовал в разработке антиукраинского проекта "Луч" – способствовал в привлечении граждан Украины к мероприятиям, направленным в ущерб государству и дестабилизации общественно-политической ситуации.
В Службе безопасности Украины добавили, что проработанное уголовное производство охватывает период с 2015 по 2020 годы. В общей сложности его материалы насчитывают 80 томов.
В СБУ рассказали о расследовании против Медведчука: смотрите видео
Задержание Медведчука: основные события
- В начале полномасштабной войны России против Украины Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Он скрывался от правоохранителей, однако СБУ провела успешную спецоперацию, в результате которой 12 апреля кума Путина задержали.
- Уже 16 апреля Лычаковский районный суд Львова арестовал одиозного нардепа без права на залог.
- Медведчук пытался "выкрутиться" и найти убежище в России, попросив обменять его на жителей и защитников Мариуполя. Украинская сторона даже была готова на это согласиться, но России это предложение не подошло и его отклонили. "Своих не бросаем", говорили они.
- Поняв, что он не нужен куму Путину, Медведчук начал сотрудничать со следствием и "сдавать" людей. В частности, 23 мая он дал показания против 5-го президента Украины Петра Порошенко – рассказал о деталях так называемого угольного дела и причастности к нему бывшего гаранта.