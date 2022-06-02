Расследование первой части преступлений Медведчука завершили

В ГБР сообщили, что уже направили в суд акт обвинения в совершении уголовных правонарушений по статьям 111 и 438 Уголовного Кодекса. Речь идет о государственной измене, а также нарушении законов и обычаев войны.

К теме Думаю, Медведчук рассказал очень много, и не только о Порошенко, – Данилов

Следовательно, бывшему депутату грозит наказание в виде заключения на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

В чем обвиняют кума Путина

В государственном бюро расследований напомнили, что обвиняют Медведчука в том, что совместно с другим нардепом от "Оппозиционной платформы – За Жизнь" и российскими чиновниками он покушался на разграбление национальных ценностей. Речь идет о незаконной добыче нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории Крыма. Эти ресурсы согласно Конституции являются собственностью украинского народа.

В дополнение к этому у следствия есть информация, что Медведчук помогал высшему руководству России в проведении подрывной деятельности против Украины:

собирал данные о местах дислокации украинских военных формирований и проведения мероприятий боевой подготовки,

участвовал в разработке антиукраинского проекта "Луч" – способствовал в привлечении граждан Украины к мероприятиям, направленным в ущерб государству и дестабилизации общественно-политической ситуации.

В Службе безопасности Украины добавили , что проработанное уголовное производство охватывает период с 2015 по 2020 годы. В общей сложности его материалы насчитывают 80 томов.

В СБУ рассказали о расследовании против Медведчука: смотрите видео

Задержание Медведчука: основные события