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      ГБР и СБУ пришли с обысками в офис Общественного

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      ГБР и СБУ пришли с обысками в офис Общественного
      ГБР и СБУ пришли с обысками в офис Общественного / Соцсети

      Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

      Правоохранители утверждают, что обыски не препятствуют работе телерадиокомпании.

      Кстати: Суд отменил увольнение Зураба Аласании с должности председателя Общественного: фото

      В Общественном заявили, что около 7 утра с обыском пришли в квартиру Зураба Аласания. Правоохранители также обыскали еще несколько домов других работников вещателя.

      Сейчас нам неизвестны основания для таких следственных действий,
      – говорят в СМИ.

      В ГБР утверждают, что следственные действия проводят относительно возможного злоупотребления служебным положением с получением неправомерной выгоды. Правоохранители заверили, что обыски проводят с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса.

      Ответственный за безопасность на "Общественном" Владимир Проценко утверждает, что люди пришли в один из офисов бухгалтерии и пытаются вытеснить работников, ничего не объясняя, пишет "Громадське".

      Читайте также: Аласания станет "главным экспертом" на Общественном

       

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      Теги: Новости Украины СБУ Криминальные новости Государственное бюро расследований Зураб Аласания Суспильне Телевидение
      Источник: 24 канал
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