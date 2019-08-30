ГБР и СБУ пришли с обысками в офис Общественного

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Правоохранители утверждают, что обыски не препятствуют работе телерадиокомпании.

Кстати: Суд отменил увольнение Зураба Аласании с должности председателя Общественного: фото

В Общественном заявили, что около 7 утра с обыском пришли в квартиру Зураба Аласания. Правоохранители также обыскали еще несколько домов других работников вещателя.

Сейчас нам неизвестны основания для таких следственных действий,

– говорят в СМИ.

В ГБР утверждают, что следственные действия проводят относительно возможного злоупотребления служебным положением с получением неправомерной выгоды. Правоохранители заверили, что обыски проводят с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса.

Ответственный за безопасность на "Общественном" Владимир Проценко утверждает, что люди пришли в один из офисов бухгалтерии и пытаются вытеснить работников, ничего не объясняя, пишет "Громадське".

Читайте также: Аласания станет "главным экспертом" на Общественном