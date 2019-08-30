ДБР та СБУ прийшли з обшуками в офіс Суспільного

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Правоохоронці стверджують, що обшуки не перешкоджають роботі телерадіокомпанії.

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Слідчі дії проводять за можливе зловживання службовим становищем, аби отримати неправомірну вигоду. У ДБР стверджують, що обшуки проводять з дотриманням всіх вимог Кримінального процесуального кодексу.

Тим часом, "Детектор медіа" пише, що обшуки відбуваються за шістьма адресами. У тому числі вдома в голови правління НСТУ Зураба Аласанії.

Відповідальний за безпеку на Суспільному Володимир Проценко стверджує, що люди прийшли в один з офісів бухгалтерії й намагаються витіснити працівників, нічого не пояснюючи, пише "Громадське".

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