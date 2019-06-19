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      Суд скасував звільнення Зураба Аласанії з посади голови Суспільного: фото

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      Суд скасував звільнення Зураба Аласанії з голови Суспільного
      Суд скасував звільнення Зураба Аласанії з голови Суспільного / Фото з Facebook-сторінки Світлани Остапи

      Шевченківський районний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України про звільнення Зураба Аласанії з посади очільника НСТУ.

      Зураб Аласанія написав про це у себе на Facebook-сторінці.

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      Зураб зазначив, що це перемога його адвоката Андрія Гука.

      Виконуюча обов'язки голови наглядової ради НСТУ Світлана Остапа стверджує, що рішення Зураба Аласанії суд задовольнив частково.

      Рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту скасувати. Позови до членів наглядової ради Тетяні Лебедєвої і Світлані Остапа відхилені,
      – додала вона.

      Після звільнення Аласанії тимчасовим главою Суспільного призначили Миколу Чернотицького, члена правління НСТУ. Чернотицький відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури.

      Що відомо про звільнення Аласанії з посади голови правління Суспільного?Аласанію звільнили з посади достроково (до завершення контракту) 31 січня. Таке рішення ухвалила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління призначили Миколу Чернотицького. Причини звільнення Аласанії не обґрунтовані. Сам Аласанія заявив про порушення зі сторони членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту. Існує думка, що звільнення Аласанії було спробою запровадити цензуру напередодні виборів президента.

      Одна з версій – Аласанію звільнили через те, що канал не транслював форум, на якому президент Петро Порошенко заявив про свою участь у виборах. Друга версія – Аласанію звільнили через те, що він відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які планували прибрати з ефіру. Аласанія планує оскаржити рішення про своє звільнення у суді. А тим часом після звістки про звільнення Аласанії донор USAID призупинив дію гранту для телеканалу.

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      Теги: Новини України Зураб Аласанія Суспільне Телебачення Судді ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
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