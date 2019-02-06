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      Все почне падати: донор Суспільного USAID припинив дію гранту

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      Аласанія заявив, що донор Суспільного USAID припинив дію гранту
      Аласанія заявив, що донор Суспільного USAID припинив дію гранту / tech.liga.net

      Після звільнення Зураба Аласанія з посади голови правління Суспільного мовлення донор USAID призупинив дію гранту.

      Зураб Аласанія сказав, що фінансові труднощі пов'язані також з тим, що Наглядова рада не затвердила фінансовий звіт та не ухвалила бюджет, пише DW.

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      "З усіх сил намагаємося робити поточну роботу так само. Але так, вже десь тиждень, максимум десять днів, і все почне падати", – прокоментував Аласанія.

      Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії навів як приклад – дебати. Він зазначив, що наразі організація USAID, яка це спонсорує просто призупинила дію гранту.

      Бо вони розуміють, що вони ризикують. У цьому процесі дорога кожна година. Чи ми маємо замовляти продукцію, чи ні? Чи ми маємо проводити тендер, чи ні? Часу залишилось дуже мало,
      – зазначив він.

      Хто та чому звільнив Зураба Аласанію з посади голови правління Суспільного мовлення?Аласанію 31 січня достроково (до завершення контракту) звільнила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тимчасово виконуючим обов’язки голови правління призначили Миколу Чернотицького. Причини звільнення Аласанії досі не озвучені та офіційно не обґрунтовані. Сам Аласанія заявив про порушення зі сторони членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту.

      Багато говорять про те, що це звільнення може бути спробою запровадження цензури напередодні виборів президента. Одна з версій – рішення про звільнення Аласанії мотивоване, тим, що канал не транслював форум, на якому президент Петро Порошенко заявив, що балотуватиметься на виборах 2019 року. Друга версія – саме Аласанія відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які збирались прибрати з ефіру.

      Аласанія планує оскаржити рішення про своє звільнення у суді.

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      Теги: Новини України Новини політики Зураб Аласанія Медіа Журналісти ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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