Все начнет падать: донор Общественного USAID прекратил действие гранта

После увольнения Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания донор USAID приостановил действие гранта.

Зураб Аласания сказал, что финансовые трудности связаны также с тем, что Наблюдательный совет не утвердил финансовый отчет и не принял бюджет, пишет DW.

Читайте также: Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном

"Изо всех сил стараемся делать текущую работу так же. Но так, уже где-то неделю, максимум десять дней, и все начнет падать", – прокомментировал Аласания.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании привел в пример –дебаты. Он отметил, что сейчас организация USAID, которая это спонсирует просто приостановила действие гранта.

Потому что они понимают, что они рискуют. В этом процессе дорог каждый час. Должны ли мы заказывать продукцию, или нет? Должны ли мы проводить тендер, или нет? Времени осталось очень мало,

– отметил он.

Кто и почему уволил Зураба Аласанию с должности председателя правления Общественного вещания?Аласанию 31 января досрочно (до завершения контракта) уволил наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Временно исполняющим обязанности председателя правления назначили Николая Чернотицкого. Причины увольнения Аласании до сих пор не озвучены и официально не обоснованы. Сам Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НСТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта.



Много говорят о том, что это увольнение может быть попыткой введения цензуры накануне выборов президента. Одна из версий – решение об увольнении Аласании мотивировано тем, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на выборах 2019 года. Вторая версия – именно Аласания отстоял выход на канале программ расследований "Схемы" и "Наши Деньги", которые собирались убрать из эфира.



Аласания планирует обжаловать решение о своем увольнении в суде.